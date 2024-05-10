Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? (Muhsin Şentürk'ün özgeçmişi)

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlık adaylığından çekildi. Söz konusu haberler ardından Muhsin Şentürk'ün hayatı ve kariyeriyle ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Muhsin Şentürk kimdir?

Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? (Muhsin Şentürk'ün özgeçmişi)

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

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