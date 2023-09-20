Muhsin Yazıcıoğlu davası çıkışında gerginlik

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanıklardan Davut Uçum, helikopterden çalındığı öne sürülen GPS cihazlarının parça ve seri numarasının tespit edilmesi gerektiğini, ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını belirterek, mahkemeden cihazların parça ve seri numaralarının tespit edilmesini talep etti.



FETÖ üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde olan sanıklardan Mustafa Atalar ise hükümlü olduğunu bu nedenle hakkındaki davanın düşmesi ya da beraatini talep etti.



DAVA 24 ŞUBAT’E ERTELENDİ



Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise helikopterin suikast sonucu düşürüldüğünü ve suikastın da örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini, helikopterin de savaş uçaklarının kol altı uçuş yapılarak düşürüldüğünü söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, davayı 21 Şubat 2024’e erteledi.

DURUŞMA ÇIKIŞI GERGİNLİK YAŞANDI



Duruşma sonunda Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile birlikte basın açıklaması yapmak istedi.



Ancak polisler başsavcının talimatı nedeniyle adliye bahçesinde açıklama yapmalarının yasak olduğunu söyledi.



Karara tepki gösteren Çayır ve Yazıcıoğlu ile polisler arasında gerginlik yaşandı.



Çayır, basın açıklaması yapmasının anayasal hakkı olduğunu belirtti.



Kısa süren gerginlik, Remzi Çayır ve partililerin açıklama yapacakları yeri değiştirmesinin ardından sona erdi.