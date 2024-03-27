Muhtar adayının çakarlı araçla seçim çalışmasına ceza

F.T. ve S.T. isimli araç sürücülerine, KTK'nın 26/2 (İzinsiz çakar/siren tertibatı kullanmak) maddesi ihlalinden 12 bin 878 TL ayrıca araç sahibine de aynı maddeye istinaden 12 bin 878 TL olmak üzere toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.

Araçlardaki siren tertibatı söktürülerek, TCK'nın 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesine istinaden şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.