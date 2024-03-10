Mukabele ne zaman başlıyor? 2024 Mukabele saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Ramazan ayına geri sayım başladı. Bu ay içerisinde Kur’an-ı Kerim’i okumak ve dinlemek isteyen Müslümanlar mukabelelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlar, hangi kanalda mukabelenin yayınlanacağını merak ediyorlar. Öte yandan Ramazan ayı, 11 Mart'ta ilk günü ile idrak edilecek.



MUKABELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Diyanet TV’de mukabele her gün saat 07:00’de ve 15.00'te yayınlanacak.



Diyanet TV'nin yanı sıra TRT 1 ve Haber 7'de mukabele yayınlarının yapılması bekleniyor.



MUKABELE NEDİR?



Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.



Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Kur'an, Hz. Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Hz. Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Hz. Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir.



600'den fazla sahifeden oluşan kitap düzeni, takriben 20 sayfadan oluşan 30 cüze bölündü. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneği içinden mukabele geleneği doğmuştur.