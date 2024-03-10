Murat Kurum: 328 kilometre olan metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Pendik ilçesinde düzenlenen ''Çankırılı Yarenler Hemşehri Buluşması'' programına katıldı.

Programda Çankırı'nın yöresel türkülerine eşlik eden Kurum, konuşmasını Çankırı'ya özel giydiği yaren kıyafetiyle yaptı.



"230 KİLOMETRE METRO SÖZÜ VERİP 8 KİLOMETRE YAPAN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



İBB yönetimini eleştiren Kurum şöyle konuştu:

"İstanbul'un durumu ortada. Maalesef 5 yıldır ilgisizliğin, sevgisizliğin ve şefkatsizliğin elinde her gün geriye gidiyor. CHP'li İBB yönetimi İstanbul ile ilgili hiçbir yatırım yapmadı. Bırakın yatırım yapmayı, bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. O da yetmiyormuş gibi Sancaktepe'de projesini ve ihalesini yaptığımız metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti. Bizim karayolu tünelleriyle alakalı yapmış olduğumuz projeleri beton dökerek kapattılar. Ondan sonra da hiçbirşey olmamış gibi milletin karşısına geçip, 'Biz en fazla metro hattı, en fazla karayolu işi, en fazla yol kavşak işi yaptık' diye yalan söylediler. Yapmadıkları işi yağmış gibi göstermek, olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok. 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Rahmetli Kadir ağabeyin döneminde temellerini attığımız metroları 'Biz yaptık' diye yalan söyleyerek kibiri aklın önüne geçmiş bir anlayışla milletimizin aklıyla alay edercesine bu sözleri sarf ediyorlar. Onlar ne yaparsan ne yapsın İstanbul'daki trafik çilesini bitirmek için el ele vereceğiz ve 328 kilometre olan metro hattını 5 yılda 650 kilometreye bu kardeşiniz çıkaracak.''



"İSTANBUL 1 NİSAN'DA REKOR BİR OYLA CUMHUR İTTİFAKI'YLA TANIŞACAK"



İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Kurum, "Bu anlayışla 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. O yarı zamanlı Belediye Başkanı arada bir İstanbul'a uğrayan belediye başkanı ne diyor biliyor musunuz ? '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor. Ne olacak ? Bizim vatandaşımız o riskli binalarda depremi mi bekleyecek? Sorduğunuzda cevap yok. Hep başka bir gündem hep başka bir algı. Diyorlar ki ev kadınları Ak Parti'ye o veriyor. 'Ev kadınlarını kadın statüsünde değerlendirmemek lazım' Sen kimsin ki bizim kadınlarımızı ayrıştırıyorsun?'Bedelli askerlik yapanların oyuna talip değiliz' diyor. Sen milletimizin vatan sevgisini sorgulayacak en son kişisin." dedi.



Murat Kurum, "İstanbul'un koca 5 yılını yok ettiler. Hiçbir mahallede ulaşımla ilgili istenen hizmet yoktur. Bir otobüsü koymaktan acizler. İstanbul'umuzu bunların ehliyetsizliğine, liyakatsizliğine ve beceriksizliğine terk etmedik, 31 Mart'ta da terk etmeyeceğiz.Tüm takdir İstanbullluların olacak. Ben inanıyorum ki yanan bozulan patlayan otobüslerin, sökülen yeşillerin, ihmal edilen caddelerin hesabını teker teker soracak. 1 Nisan'da İstanbul rekor bir oyla Cumhur İttifakı'yla tanışacak. Biz o algı belediyeciliğini gerçek belediyecilik yapacağız.Ayrı gayrıdan yana değil birliktelikten yana olacağız; kibirli değil mütevazı olacağız, zorlaştırmayacağız kolaylaştıracağız ve milletin değerlerine daima saygılı olacağız. Koltuğumuza değil halkımıza bağlanacağız." diye konuştu.

