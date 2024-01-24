Murat Kurum: Hem İstanbul’a entegre olacağız hem de kültürümüzü yaşayacağız

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Caferi-Der Başkanı Hasan Babür’ün karşıladığı Kurum ilk olarak Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi.



"Hem İstanbul’a entegre olacağız hem de kültürümüzü yaşayacağız"



İstanbul’un bütün Anadolu’yu ve Trakya’yı kucakladığını söyleyen Murat Kurum, "İstanbul Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. Ve bu şehirde hepimiz hemşeriyiz, buraya ait insanlarız. Bu geldiğimiz diyarları unuttuğumuz anlamına gelmez. Her birimiz hem İstanbul’a entegre olacağız hem de kültürümüzü sonuna kadar yaşayacağız" dedi.



"Bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez"



İstanbul’un farklı renklerden, tonlardan ve özelliklerden oluştuğunu ve bu ahenkten dolayı kimsenin kınanıp ötekileştirilemeyeceğini belirten Kurum, "Hiç kimse endişe duymasın bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez. Bilakis bu kültürümüzü zenginleştirir ve daha dinamik hale getirir, bereketli yapar" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"Kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz"



İstanbul’u, dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşama esasının olduğu bir şehir olarak tanımlayan Murat Kurum, "Tersi bir durum İstanbul’u boğar ve şehrimizi yaşanılmaz kılar. Fetihten önce İstanbul baskıcı bir idarenin elinde nefes alamaz hale gelmişti. Ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer girmez, herkesin inancını yaşaması konusunda kayıtsız bir özgürlük vadetmiş bunun teminatını orada yaşayan halka vermiştir. Bunun üzerine halk, Fatih Sultan Mehmet’i bağrına basmış ve kendilerini zulümden kurtardığı için minnet duymuşlardır. İşte bu anlayışın mirasçısı olarak diyoruz ki; kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz. Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız" dedi.



"Laf üretmeyecek iş yapacağız"



İstanbul’un havasını hep birlikte soluduklarına değinen Kurum, "Hepimiz İstanbul’da hayat buluyor, İstanbul’a hayat katıyoruz. Sevincimiz de aynı acılarımız da. Sorunlarımız da aynı dertlerimiz de. Her geçen gün büyüyen İstanbul’da yaşam; bugün gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılamamasından dolayı giderek zorlaşmaktadır. Bu zorluğu ve zorlukları tecrübemizle, birikimimizle ve sizlerle birlikte aşacağız. Biz laf üretmeyecek iş yapacağız. Bizim işimiz bu’’ şeklinde konuştu.



"Derdimiz de davamız da işimiz de İstanbul"



Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyleyen Kurum, "Bizim derdimiz de, davamız da, işimiz de İstanbul olacak, İstanbulluya hizmet olacak. Herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit olacak. Toplumsal hiçbir kesim, sosyal, kültürel ve dini yapı ikincil planda olmayacak’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü. İstanbul’da yaşayan herkesi kardeş olarak gördüklerini belirten ve Hazreti Ali’nin “Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma” sözünü hatırlatan Murat Kurum, ‘’Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Ankara ilçe adaylarını açıkladı Haberi Görüntüle