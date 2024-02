Murat Kurum: İstanbul'umuzun dijital ikizini oluşturacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı TVNET yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, hem büyük bir acı yaşandığını hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

Kurum, depremde eş zamanlı olarak 11 ilde arama kurtarma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her gün bir ilde, ilçeleriyle birlikte geziler yaptık. Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları bölgedeki vatandaşlara ulaştırdık." diye konuştu.



Bölgede 3 ay içinde dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:



"180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de teslim ediyoruz. Anahtarını teslim almış vatandaşların mutluluklarına şahit oluyoruz. Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyor. Biz onlara verdiğimiz sözü hep tuttuk. Gitmediğimiz köy, belde kalmadı. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"



Kurum, 11 ili etkileyen depreme rağmen, ülke olarak kenetlenildiğini vurgulayarak, "Biz orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Hamdolsun kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Oradaki demografik yapıyı da koruyarak o bölgenin ihtiyacı neyse ona göre ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'DA 650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ"



Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile uzun zamandır görüştüklerini dile getirerek, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. 'Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz?' dediğimizde 'Tabi ki' dedi. 'İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz?' diye sorduğumuzda bize ışık tuttu. Söz konusu insan olunca parti ayrımı yapamazsınız. İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız. 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek. Hazırladığımız projeler öyle maket değil, hepsi yapılmış, gerçek projeler. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak. Bütünleşik bir afet yönetim planı ortaya koyacağız. İstanbul'umuzun dijital ikizini oluşturacağız. Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız." ifadesini kullandı.



Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle ne kadar uyumlu çalışılırsa o kadar güçlü olunacağını belirten Kurum, "Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım?" dedi.



"115 BİN KONUT SÖZÜ VERİP, 5 BİN YAPACAKSINIZ, SAMİMİYETİNİZE KİM İNANIR?"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin Kurum, şöyle konuştu:



"Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi? Konya Büyükşehir getirdi. Sen koca Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın? Lafa geldi mi çok laf. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor. İstanbul'un metrosu, konutu, afeti değil, vatandaşın çilesi değil, gündem ne? Ekrem Bey'in gündemi farklı gündemlere taşıma, burayı basamak görme meselesi. Bunu artık öğrendik. Bu senaryolar artık bitti. Depreme karşı hiçbir adım atmayacaksınız, 115 bin konut sözü verip, 5 bin konut yapacaksınız. Şimdi de Hatay'dan bahsedeceksiniz. Sizin samimiyetinize kim inanır?"



Kurum, Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesinde yapılanları hatırlatarak, "Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Mevcut İBB sınıfta kaldı. 115 bin konut sözü verip tutmadılar. Söz verilenin yüzde 5'i bile yapılmadı. Deprem konusunda çalıştaydan öteye gidememiş bir irade söz konusu." şeklinde konuştu.



"YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK YAPMAYACAĞIZ"



Kurum, İstanbul'un kaynağı doğru kullanırsa İstanbul'a yeteceğini aktararak, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını ve 31 Mart'tan sonra İstanbulluların kardeşi olarak hareket edeceğini söyledi.



Tuzla'daki TOKİ hak sahipleriyle bir araya geldiğini ve saatlerce dinlediğini aktaran Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da yapılabilecek her şeyi yapmak için bir çalışma başlattılar." dedi.



Kurum, İstanbul'daki trafik sorununun çözümüne değinerek, "2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu, 2024'te yüzde 64'e, trafik saatlerinde ise yüzde 90'a çıkmış. 2034'e kadar projelerimiz ile raylı sistem kullanımını yüzde 26'dan yüzde 48'e yükselteceğiz. 2040'ta sıfır emisyon hedefi koyduk. İstanbullular yeşille iç içe yaşayacak. Metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacak. Biz şehri Batı'da Silivri, Doğu'da Tuzla'ya kadar genişletmek ve bu manada her ilçeye eşit hizmet sunmak zorundayız. 151 kavşak yapmayı planlıyoruz. Esenler ve Harem otogarlarını kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



"SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK"



İstanbul'un iki yakasına iki tünel yapacaklarını, tünel projesi ile E5'in yükünü azaltacaklarını ifade eden Kurum, şehre bir botanik park kazandıracaklarını belirtti.



Kurum, önüne gelenin taksicilik yapamayacağını bir puanlama sistemi getireceklerini belirterek, taksicilere eğitim, denetim, ödül ve ceza sistemi getireceklerini kaydetti.



Sosyal yardımların kapsamını genişleteceklerinin altını çizen Kurum, her mahallede 7-24 kreş hizmeti verileceğini, 0-6 yaş çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacağını, okullara beslenme, temizlik ve güvenlik desteği sunulacağını söyledi.



Canlı yayında "Gerçek Belediyecilik" yeminini ilk kez okuyan Kurum, 2034'te 1004 kilometre raylı hatta sahip olunacağını, metrobüs güzergahındaki çilenin biteceğini ifade etti.



Kurum, genç girişimcilere 100 bin lira hibe verileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"100 bin kişiye tam donanımlı ofis imkanı sağlanacak. İlk kez evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği verilecek. Her öğrenciye 10 bin lira burs verilecek. Öğrenciye özel su tarifesi hayata geçirilecek. Memleketine giden öğrenciye biletinin yarısını biz karşılayacağız. Öğretmenlere indirimli ulaşım imkanı sağlayacağız. Kamu okullarında çalışan öğretmenler faydalanıyordu, biz özel okullarda çalışan öğretmenleri de bu kapsama alacağız. İSMEK'i canlandıracağız. Böylelikle herkes meslek sahibi olacak."