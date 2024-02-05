Ekrem İmamoğlu: Gerçek olan toplumsal ittifaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT filosuna katılan her biri 100 yolcu kapasiteli 150 yeni otobüsten, 20'sinin teslim törenine katıldı.



İmamoğlu'na, 2019'dan farklı olarak hem DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını çıkaracağına yönelik açıklama hem de Millet İttifakı'ndaki partilerin kendi adaylarıyla seçime girecek olmaları soruldu.



İmamoğlu, "O günde inandığımız şey toplumsal ittifaktı, İstanbul ittifakıydı. Ve o zaman da iki partinin ittifakı olmasına rağmen sahada oluşan başka katkılar da oldu biliyoruz. Ama kurumsal ittifaka rağmen ben İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım, iyi ki yapmışım. Çünkü gerçek olan ve kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir." dedi.



9 Şubat'a kadar DEM Parti ile işbirliği kapıları açık mı? şeklindeki soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Her siyasi partinin kendi karar alma süreci içerisindeyiz. Benim hiçbir partiyle ilgili tek bir sözümü bile duymadınız, duymayacaksınız." açıklamasında bulundu.

