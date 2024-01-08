Murat Mercan kimdir? İşte Murat Mercan'ın biyografisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan yaş haddinden dolayı emekli oluyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, 12 Ocak'ta ABD'deki görevinin sona ereceğini, 14 Ocak'ta emekli olacağını açıkladı. Peki, Murat Mercan kimdir?

Murat Mercan kimdir? İşte Murat Mercan'ın biyografisi

Murat Mercan'ın kim olduğu basına yansıyan haberlerin ardından merak konusu oldu. Murat Mercan Mart 2021'den bu yana Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyor. İşte, Murat Mercan'ın biyografisi...

HASAN MURAT MERCAN ?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu.

Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu.

Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı.

23. Dönem'de Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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