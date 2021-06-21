Müsilaja karşı uzmanlardan 'midye' çağrısı

Türkiye'yi tehdit eden müsilaja karşı yurdun üç farkı yerinden 'midye' önerisi geldi.

Deniz yüzeyi kadar suyun altını da kaplayan müsilajla mücadelede yeni yöntemler deneniyor. Uzmanlara göre, temizlik çalışmalarında 'midye' doğal bir filtre olarak kullanılabilir.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yiğit, denizlerin temizlenme noktasında midyenin filtrasyon görevi gördüğünü ve bu nedenle boğaz ve denizlerde midye çiftliklerinin arttırılması gerektiğini açıkladı.

'İVEDİLİKLE KURULMALI''

'Boğazlarımız başta olmak üzere, denizlerimizde acilen midye çiftlikleri kurulması gerektiğine işaret eden Yiğit, "Bunun önünde bazı belediyelerimizin direnç gösterdiğini görüyoruz, bu yanlıştır. Çünkü denize filtrasyon yerleştirmek, fabrikalarda yapılan sistemle aynıdır. Bunun da çaresi midye tesislerini inşa etmekten başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun da Marmara’da yaşanan müsilajla mücadele konusunda midyenin doğal bir yol belirtti.

Plankton çoğalmalarına karşı doğal olarak filtre görevi gören canlıların planktonları belli oranda baskılayabileceğini ve kullanılabileceğini söyleyen Dekan Prof. Dr. Jale Korun, yoğun endüstrinin bulunduğunu Amerika’nın Rhode Island eyaletinde istiridye, midye gibi kabuklu su üretimi yapıldığını söyledi.

''MİDYE, BİYOLOJİK FİLTRE''

Midyelerin filtre olarak deniz çevre kirliliği çalışmaları için iyi bir model olduğunu söyleyen Dekan Korun, doğal biyolojik filtre görevi gören canlıların belirli bölgelerde özel olarak yetiştiriciliği yapılarak bölgenin daha temiz kalmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Marmara Denizi'nde bulunan bir midye çiftliğinden fotoğraf.

''BİR MİDYE EN AZ 40 LİTRE SU TEMİZLİYOR''



Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen de midye yönetimi dile getiren bir başka uzman.

''Aslında çözüm çok basit'' diyerek açıklama yapan Türkmen, orta ve uzun vadede kontrollü olarak yosun, midye, istiridye ve deniz salyangozu çiftliklerinin kurulmasının teşvik edileceğini belirtti.

Türkmen, ''Bir midye günde en az 40-50 litre suyu süzerek beslenir. Diğer taraftan bu çiftliklerin istihdam ve ülke ekonomisine katkıları ve katma değeri de göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir'' dedi.