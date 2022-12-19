Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 13 gün yasaklandı

Muş'ta yapılacak bazı eylem ve etkinlikler 13 gün boyunca yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği bildirilen açıklamada, insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, yasa dışı örgütler ve uzantılarınca sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı belirtildi,.

Tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinliklerin 19 Aralık saat 00.01'den 31 Aralık saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.