Mustafa Bozbey kimdir? İşte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in biyografisi

31 Mart tarihli yerel seçimlerin ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey'in hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1999 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mustafa Bozbey, 2024 yılı itibari ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İşte, Mustafa Bozbey'in biyografisi...



MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?



Mustafa Bozbey, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 1962 yılında doğdu.



İlkokul ve ortaokulun ardından Bursa Cumhuriyet Lisesinden mezun olan Bozbey, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.



Aynı okulda yüksek lisans yaparak inşaat yüksek mühendisi ünvanını alan CHP’nin adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığını 1999 yılından itibaren 20 yıl sürdürdü.



Mustafa Bozbey, evli ve 1 çocuk babasıdır.