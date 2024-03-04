Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin hayatı

Mustafa Destici, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı olan Mustafa Destici'nin hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Destici kimdir? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin hayatı

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kim olduğu, siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Mustafa Destici'nin hayatı hakkında bilgiler.

MUSTAFA DESTİCİ ?

Mustafa Destici, 3 Şubat 1966 yılında Eskişehir'de doğdu. İlahiyatçı, Felsefeci, Eğitimci ve Siyasetçidir. Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Tarihi (Siyaset Felsefesi) alanında yüksek lisansını tamamladı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Gazi ve İnönü üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı.

Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıdır.

Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Destici, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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