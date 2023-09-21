Mustafa Sandal siyasete mi atılıyor? İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı iddialarına yanıt

Yerel seçime ittifaksız gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sürpriz bir ismin adaylığı kulislerde konuşuluyordu. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın İYİ Parti'nin adaylarından biri olacağı iddiası sosyal medyaya da konu olmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, adaylık iddiaları hakkında konuştu.

Mustafa Sandal siyasete mi atılıyor? İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı iddialarına yanıt

Şarkıcı , geçtiğimiz günlerde Ankara’da İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener'i ziyaret etmişti.15 Eylül'de Akşener'i ziyaret eden Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı öne sürüldü.

Mustafa Sandal siyasete mi atılıyor? İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı iddialarına yanıt - 1

ÜÇOK İDDİALARI DOĞRULADI

Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, iddiaları ve görüşmeyi doğruladı. Üçok; "’nin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan birisi. Kendisinin aynı zamanda Genel Başkanımızla çok iyi ilişkileri var. Geçtiğimiz günlerde de bizim genel merkezimize geldi. Burada belediye başkanlığı adaylığı için görüşmeler yapıldı.

Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım. Başkanlık divanımız kararı verecektir. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş adayımız olur. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim." ifadelerini kullandı. 

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