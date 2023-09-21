Mustafa Sandal siyasete mi atılıyor? İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı iddialarına yanıt

ÜÇOK İDDİALARI DOĞRULADI

Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, iddiaları ve görüşmeyi doğruladı. Üçok; "Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan birisi. Kendisinin aynı zamanda Genel Başkanımızla çok iyi ilişkileri var. Geçtiğimiz günlerde de bizim genel merkezimize geldi. Burada belediye başkanlığı adaylığı için görüşmeler yapıldı.



Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım. Başkanlık divanımız kararı verecektir. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş adayımız olur. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.