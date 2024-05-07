Müteahhidin 24 daireyi 50 kişiye satıp 2,5 milyon TL ile kaçtığı bina yıkıldı

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı.

YENİDEN YAPILMAK AMACIYLA YIKILDI



Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı. Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı.



