Müteahhidin 24 daireyi 50 kişiye satıp 2,5 milyon TL ile kaçtığı bina yıkıldı

Kocaeli'de müteahhidin 16 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satarak 2,5 milyon TL ile kaçtığı inşaat halindeki atıl bina, yeniden yapılmak amacıyla yıkıldı.

Müteahhidin 24 daireyi 50 kişiye satıp 2,5 milyon TL ile kaçtığı bina yıkıldı

'nin Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı.

İNŞAAT 16 YILDA MADDE BAĞIMLILARININ MESKENİ HALİNE GELDİ

Dolandırılan vatandaşlar haklarını hukuk yoluyla ararken, aradan geçen 16 yılda yarım kalan inşaat madde bağımlılarının mesken tuttuğu yer haline geldi.

Müteahhidin 24 daireyi 50 kişiye satıp 2,5 milyon TL ile kaçtığı bina yıkıldı - 1

YENİDEN YAPILMAK AMACIYLA YIKILDI

Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı. Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı.


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