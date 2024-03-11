Mutfak tüpü patladı, çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi’nde, 87 yaşındaki Mürvet Dilbaz'ın yaşadığı evde, mutfak tüpünün patlaması neticesine yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.