Kadıköy'de baraka yangını: Alevler yandaki binaya sıçradı

İstanbul Kadıköy'de, barakada başlayıp bitişikteki binaya da sıçrayan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Can kaybı yaşanmayan olayda baraka tamamen yanarken, binada hasar oluştu.

Kadıköy'de baraka yangını: Alevler yandaki binaya sıçradı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki katlı apartmana bitişik barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın apartmana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bina sakinlerinden iki kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangında baraka tamamen yanarken, binada hasar oluştu.

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