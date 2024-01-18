"Narkogüç-44" operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de "Narkogüç-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.



Operasyonlarda, 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 163 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."



"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 2️⃣0️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 7️⃣4️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗

1️⃣6️⃣3️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Gençlerimizi ve Geleceğimizi… pic.twitter.com/sEYi9PmG1Y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin