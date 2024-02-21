NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye döndü, şimdi üniversitede ders veriyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YORUMLARI



Yıldız, dersin ardından öğrencilerle sohbet etti.



Bazı öğrenciler, daha önce yayınlarından tanıdıkları Umut Yıldız'la ilgili "İyi ki geldiniz hocam", "Videolarınızı izliyordum, şimdi dersinize girdim çok mutlu oldum", "Sizin sayenizde ODTÜ Fizik Bölümündeyim", "Bana NASA logolu arma yollamıştınız, o hala duruyor", "TEDx konuşmanızda size sürekli soru soranlardan biri bendim" şeklindeki yorumlarını dile getirdi.



ODTÜ bünyesindeki Uzay Takımı öğrencileri ise NASA'nın desteklediği model uydu yarışması CanSat'a hazırlanan öğrencilerin daveti üzerine Yıldız, "Yarışmayı biliyorum, takıma da gelirim, artık beraberiz. Kulüplerdeki öğrencilerimin projeleri için elimden geleni yapmaya çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.



"BU FIRSATI İNSAN KAÇ DEFA YAKALAYABİLİR"



İnşaat mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gökser Pirik, AA muhabirine, "Umut hocadan ders alma fırsatını bir insan kaç defa yakalayabilir. Derse erkenden geldim, heyecanla bekliyorum. Zaten kendisini sürekli takip ediyordum." dedi.



Fizik bölümü birinci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Altan ise Umut Yıldız'ı fizik ve bilimle ilgilenen her öğrenci gibi kendisinin de lise yıllarından itibaren internet üzerinden yakından takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"İnternet sayesinde bilim iletişimi çok gelişti. Hatta fizik okumamda Umut hocanın etkisi olmuştur. Umut hocamızın prestijli üniversitemiz ODTÜ'de ders vermesinden çok mutluyuz. Derse kayıt oldum, hatta bir-iki saat önceden derse geldim ve bekledim. Onunla tanışmak bile yeterli, ondan bir şeyler öğrenmeyi, birlikte bir projede çalışmayı çok isterim."



Bilgisayar mühendisliği bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Berentürk de derse kayıt olmadığını, sadece dinlemeye geldiğini belirterek, "Umut hocanın ODTÜ'ye geldiğini herkes biliyor artık. Daha önce fizik yazmayı düşünüyordum, konferanslarına gittiğim Umut hocanın ODTÜ'ye gelmesinden çok mutluyum. Umarım sayesinde yeni Umut hocalar çıkar." diye konuştu.



Elektrik elektronik mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Berkin Güler ise kontenjan bularak dersi seçebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Zeynep Kara da "Umut hocanın NASA'dan geldiğini biliyorum ve kendisini yakından takip ediyordum. Böyle değerli bir hocanın bizim üniversitemizde ders veriyor olması nedeniyle çok şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu arada, ders seçim süreci devam eden ODTÜ'de açılan Dr. Umut Yıldız'ın verdiği "uzay teknolojileri" dersi için daha önce 20 olan öğrenci kontenjanı, önce 100'e ardından 400'e çıkarıldı.