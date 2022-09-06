NATO, AB ve BM'ye Yunanistan mektubu

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine karış yeni bir diplomatik hamlede bulundu. NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği 'ne Türkiye'nin tutumunu anlatan mektup gönderildi. Mektupta Atina'nın eylem ve taleplerine dikkat çekildi.

Haberler 06.09.2022 - 18:10 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 18:11

NATO, AB ve BM'ye Yunanistan mektubu

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