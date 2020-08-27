Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için geçtiğimiz hafta bir Navtex ilanıyla 27 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Bu süre yeni bir Navtex ilanıyla 1 Eylül'e kadar tekrar uzaltıldı.

Ayrıca bugün Türkiye Doğu Akdeniz için yeniden Navtex ilan etti. Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacak.

NAVTEX NEDİR?



Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.



NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.

AKDENİZ'DE YENİ NAVTEX İLANI

