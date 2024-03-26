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Nevruzda izinsiz eylem yapan 5 şüpheliye gözaltı

Batman'da nevruz etkinliği sonrası izinsiz eylem yaparak polise taş ve havai fişek atan 5 şüpheli yakalandı.

Nevruzda izinsiz eylem yapan 5 şüpheliye gözaltı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 19 Mart'ta düzenlediği etkinliğinin ardından bazı yolları kapatıp, izinsiz eylem yaparak polise taş ve havai fişek atan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan baskınlarda S.A., B.E., İ.M., Ö.B. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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