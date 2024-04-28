Çocuğu yaralıyken dakikalarca canlı yayın yapmıştı: TikTok‘ta "Karagül" adıyla yayın yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

TikTok yayını esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden Karagül hesabının sahibi kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Videoda, çocuğu kafasını çarpıp kanlar içinde kalmasına rağmen yayınına devam edip, “Arkadaşlar ambulans çağırdım geliyor” diyen; 2 çocuk annesi, TikTok’ta Karagül mahlaslı kadının yayınlarında çocuklarına psikolojik/fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Değirmenci paylaşımında; "TikTok’ta “Karagül” müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın açık kimliğine ulaşıldı, şahıs hakkında (M.C.) “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldığı da öğrenildi." ifadelerini kullandı.
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