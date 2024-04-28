Çocuğu yaralıyken dakikalarca canlı yayın yapmıştı: TikTok‘ta "Karagül" adıyla yayın yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Değirmenci paylaşımında; "TikTok’ta “Karagül” müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi.



Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın açık kimliğine ulaşıldı, şahıs hakkında (M.C.) “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldığı da öğrenildi." ifadelerini kullandı.