Nihat Zeybekçi kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi kaç yaşında ve nereli?

Nihat Zeybekçi, 1 Ocak 1961 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi Pınarlar Beldesi’nde dünyaya geldi. Fatma ve Şükrü Zeybekci çiftinin beşinci ve son çocuğudur.



Tütün işçiliğiyle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta çalışma hayatıyla tanışan Nihat Zeybekci, ilk ve ortaokulu Tavas’ta, liseyi ise devlet parasız yatalı olarak Kütahya İmam Hatip Lisesi’nde okumuştur.



Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.



Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalışarak, alanıyla ilgili deneyim kazanmıştır. Profesyonel iş hayatına ise İstanbul’da özel sektörde başlamıştır.



Denizli’de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yapmış, 1994 yılında da kendi işyeri olan Turkuaz Tekstil’i açmıştır. Kurucusu olduğu şirketlerin, 1200 çalışanı ile halen tekstil, otomotiv, tarım ve hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Politikaya atılmadan önce iş insanı ve sanayici kimlikleriyle sektörleri yakından tanıma fırsatı bulmuştur.



Zeybekci, iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürütmüştür. Denizli Platform Sözcülüğü’nde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği’nde bulunmuş, 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği yapmıştır.



2009-2012 yılları arasında ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur.



2011 yılı genel seçimlerinde birinci sıradan AK Parti Denizli Milletvekili seçilen Zeybekci, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanlığı da yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 61, 62, 63 ve 65. hükûmetlerinde Ekonomi Bakanlığı görevini üstlenmiştir.



2 dönem AK Parti MKYK’da bulunan Zeybekci, 8 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda Başkanvekilliği görevine atanmıştır.



31 Mart 2019 tarihli yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.



7 Ekim 2023’te yapılan AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde MKYK’ya seçilerek Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle AK Parti MYK’da yer alarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştur.



Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ayşen Zeybekci ile evli olan Nihat Zeybekci’nin 4 çocuğu vardır.