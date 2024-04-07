Noterlerin yarın açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 8-9 Nisan tarihlerinin de bayram tatiline eklenmesiyle birlikte, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 9 gün tatil yapacak. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?



NOTERLER YARIN AÇIK MI?



Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.



Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.



Buna göre; Noterler, 8 Nisan Pazartesi günü ve 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak.



BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK



Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.



Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."



Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.