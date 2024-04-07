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Noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?

Noterlerin çalışma saatleri, 9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler yarın açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı gününün de bayrama dahil edilmesiyle, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştı. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?

Noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?

Noterlerin yarın açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 8-9 Nisan tarihlerinin de bayram tatiline eklenmesiyle birlikte, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 9 gün tatil yapacak. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?

NOTERLER YARIN AÇIK MI?

Noterler, resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

Buna göre; Noterler, 8 Nisan Pazartesi günü ve 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak.

Noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu? - 1

9 GÜN OLACAK

Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Buna göre; tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

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