NTV Özel | Kurtulmuş'tan provokasyon uyarısı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde taşlı saldırı olayına iişkin açıklamalarda bulundu.

"Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, provokasyon uyarı da yaptı.



Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

SEÇİM GÜVENLİĞİ



Seçim güvenliği ile ilgili milleti endişeye sevk edecek hiçbir sözün hiçbir işin ortaya konulmaması lazım. Siyasetçiler, sorumluluk içerisinde davranacaklar. Emniyet kuvvetleri de çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alacak. Demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidilecek.

Sonuç ne olursa olsun, sonuç demokratik bir sonuçtur.

Türkiye bir hukuk devleti. Hangi denge oluşursa oluşsun bu sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin kurallar bellidir. Bir siyasi tespit olarak söylüyorum. Her iki tarafta da kazanmış olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın seçildiğinde Meclis'te güçlü bir çoğunluğa sahip olmak elini kuvvetlendirir. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir.

KARARSIZ SEÇMEN



Parti anlamında AK Parti açık ara birinci partidir. Arada çok büyük bir farkın olduğu mesafe görülüyor.

Kararsız seçmen diliminin daraldığını görüyorüz. Bizden kararsız olan seçmenin özellikle son 1 ya içerisinde tekrar Erdoğan ve tekrar AK Parti dediğini görüyoruz.

İMAMOĞLU MİTİNGİNE TAŞLI SALDIRI

Siyaset her şeyden önce iradenin çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetinde ama aynı zamanda kurallar rejimi. Bu anlamda Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor.

Türkiye tarihinin en muhteşem mitingi İstanbul'da AK Parti mitingi gerçekleşti. 2 milyona yakın insan geldi. Bu mitingin tam konuşulduğu ve yurt dışında da çok ciddi bir şekilde izlenen mitingde böyle bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu açıkçası İstanbul mitingini gölgeledi.

PROVOKASYON UYARISI

Provokasyonlara dikkat edelim. Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım. Erzurum konusunda bizim eleştirimizin temel odağında bu vardır.

"YENİ ANAYASA İÇİN İKLİMİN OLUŞACAĞINI UMUT EDİYORUZ"

Yargı sisteminde yapılacak değişiklik başta olmak üzere buradaki en temel teklifimiz yeni, çağdaş, demokrat, kapsayıcı ve kuşatıcı reforcu bir anayasanın yapılması ihtiyacıdır. Yeni anayasa siyasetin halka karşı sorumluluğudur.



Türkiye demokrasisi ile ilgili bir takım sıkıntılardan bahsediliyorsa 12 Eylül sisteminin vermiş olduğunu 12 Eylül anayasasının ortaya koymuş olduğunu bu fikri çatı tartışılmadan değiştirilmeden Türkiye'deki birçok sorunun çözülmesi mümkün değildir.



Yeni anayasa için iklimin oluşacağını umut ediyoruz.

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ VAADİ



Millet İttifakı da epeydir parlamenter sistemle ilgili konuları çok fazla gündeme getirmiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, akıllı bir strateji izleyerek şunu ortaya koymuş oldu. Verin Cumhurbaşkanlığı'nı, alın millletvekilliğini. Meselenin parlamenter sistem olmadığını, Cumhurbaşkanlığı'nı ele alarak Cumhurbaşkanımız'ın indirilmesi olduğunu fiilen ortaya koymuş oldu.

Cumhurbaşkanlığı sistemi bize istikrar kazandırdı.