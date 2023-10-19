Nüfus memurunun hatası hayatını kararttı: 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı

Giresun’un Bulancak ilçesi Hisarkaya köyü nüfusuna kayıtlı 52 yaşındaki Kumral Bodur, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa pembe kimlik ile kadın olarak kaydedildi.



İsminden dolayı kayıt sırasında hata yaşayan Bodur, kadın kimliği nedeniyle askere gidemedi, çocuklarını nüfusuna kaydedemedi ve çalışma hayatı boyunca sigorta yaptıramadı.



Verdiği hukuk mücadelesinde 15 hakim, 19 savcı değişmesine rağmen kimliğini değiştiremeyen Bodur, bir hatanın bir ömre mal olduğunu söyledi.

İsminden dolayı nüfus müdürünün hata yaptığını ifade eden Bodur, “Eskiden nüfus müdürleri köylere gider kayıt yapar, nüfusa geçirirmiş. İlkokula başlayacağım zamanlarda köye gelen nüfus görevlisine babam çocukların ismini ve yaşlarını söyleyerek kaydettirmiş. Kardeşlerimin kimliklerini dağıtırken 6 tane erkek kardeşimin kimliği mavi benimki pembe çıkıyor. Okula gittiğimde kimliğimi gören öğretmenim bana 'Senin kimliğin kız olarak kayda geçmiş, babana söyle erkek kimliği ile değişsin' dedi. Babam da öğretmene 'Okul bitsin kendi değiştirir' dedi. Ondan sonra da benim hukuk mücadelem başlamış oldu." dedi.