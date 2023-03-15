Nüfusmatik nedir, nasıl ve ne için kullanılır? Nüfusmatik nerelerde bulunur?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzede vatandaşların adres değişiklik işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceğini bildirdi. Yaklaşan seçimler öncesinde, deprem nedeniyle oturdukları şehirlerden başka bir şehre taşınmak zorunda kalan vatandaşlar, adres değişikliklerini nüfusmatikler sayesinde yapabilecek.



NÜFUSMATİK NEDİR?



Nüfusmatik, personel desteği olmadan, vatandaşların elektronik kimlik doğrulama sistemi ile (parmak izi ve sertifika doğrulama yöntemi) nüfus müdürlüğündeki birçok işlemi kolay ve güvenli bir şekilde bireysel olarak gerçekleştirebildiği cihazdır.



NÜFUSMATİK NERELERDE BULUNUR?



Şu an 81 ilde bulunan cihazları yaygınlaştırılma çalışmaları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. Nüfusu elli binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi yerlerde Nüfusmatik’in bulunmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.



Nüfusmatik noktalarına nvi.gov.tr web sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.



NÜFUSMATİK YERLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NÜFUSMATİK NASIL KULLANILIR?



T.C. Kimlik Kartına sahip olan vatandaşlar Nüfusmatik üzerinde yer alan kısma kimlik kartını yerleştirerek sertifika ve parmak izi doğrulaması yapar.



Doğrulama sonrasında ana menü ekranında yapılacak işlemi seçer. Ekran üzerindeki adımları takip ederek işlemi sonlandırır. NÜFUSMATİKLERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?



-Kimlik kartı işlemleri (Bilgi Görüntüleme, Pin, Kişisel Mesaj değiştirme vb.)



-Adres beyanı (Boş adrese)



-15 Yaş Altı Çocukların Ebeveynleri Tarafından Kimlik Kartı Başvurusu



-Kimlik kartına e-İmza yükleme



-Kimlik kartına sürücü belgesi bilgileri yükleme



-Randevu işlemleri