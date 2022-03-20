Nuray Demir cinayeti: Eski nişanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında ölü bulunan genç kızın eski nişanlısı tutuklandı.



Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında dün ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Kurumuna gönderilen 17 yaşındaki Nuray Demir'in otopsi işlemleri tamamlandı.



Genç kızın yakınlarına teslim edilen cenaze, götürüldüğü Konya'nın Hüyük ilçesinde defnedildi.



Nuray Demir'in cenazesi memleketi Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Nuray Demir'in eski nişanlısı T.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.



Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde de boğularak öldürüldüğü düşünülen Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti.



Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.

