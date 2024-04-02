Nuray Sayarı kimdir? Astrolog Nuray Sayarı hakkında bilgiler

Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi.



Nuray Sayarı yaklaşık 20 yıldır, profesyonel olarak astroloji bilimi ile ilgilenmektedir. Gençlik yıllarından itibaren metafiziğe ve doğa üstü güçlere olan ilgisi, güçlü sezgisi sayesinde yaptığı önemli kehanetleri, kendisini Türkiye’nin gündemine taşımıştır. Astroloji ve tarot bilimi ile başlayan bu süreç, yıllar içinde kendisini yeni arayışlara ve çözümlemeleri bulmaya sürüklemiştir. N