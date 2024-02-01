Odun keserken hayatını kaybetti

Edirne merkez Talatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 78 yaşındaki Hasan Çakmak, mahallede bulunan ağaçlık alanda odun keserken fenalaştı.

Çakmak’ın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Çakmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Çakmak’ın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.