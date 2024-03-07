ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç tarihini paylaştı

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Sınav talimatında yer alan takvime göre, ÖGG sınav sonucu mart ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç tarihini paylaştı

Yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Takvimle sonuç tarihi paylaşıldı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç tarihini paylaştı - 1

ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav takvimine göre; Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 Cuma günü ilan edilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç tarihini paylaştı - 2

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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