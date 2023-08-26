ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınavı 26 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından şimdi de sonuçlar merak konusu oldu. İşte, 104. ÖGG sınav sonuçlarına dair bilgiler...



ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



EGM tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçlarının en geç 20 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

