ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Temel Eğitimi 21 Temmuz'da biten adaylar 104. ÖGG sınavına katılım sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı şimdi sonuçlarıyla gündemde. Peki, Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınavı 26 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından şimdi de sonuçlar merak konusu oldu. İşte, 104. ÖGG sınav sonuçlarına dair bilgiler...

ÖZEL GÜVENLİK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçlarının en geç 20 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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