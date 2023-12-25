“Oğlum yüzme bilmez ki” sözüyle tanınan madenci annesinden acı haber

Ermenek’teki meden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi arama çalışmaları sırasında “Benim oğlum suda yüzme bilmez ki.” diyerek herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe, 82 yaşında yaşamını yitirdi.



İlçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan linyit ocağında 28 Ekim 2014’te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü.



İşçilerden kurtulan olmadı.



Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Gökçe, “Benim oğlum suda yüzme bilmez ki.” sözleriyle tüm ülkede tanındı.



Ayşe Gökçe, bugün evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.



Gökçe’nin eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe’nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla gündeme gelmişti.

Recep Gökçe Recep Gökçe 3 yıl önce corana virüse yenik düşmüştü.



Gökçe’nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe’nin mezarının yanına defnedildi.