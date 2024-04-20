Oğlunun telefonundan "hastayım" diye mesaj atıp kapıyı açtırdı: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Kerim Coşkun, banyo kapısını kırıp içeriye girerek eşini bıçakladı.

Yonca Kazan Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken, Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Binaya giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansıyan Kerim Coşkun, savcılıktaki ifadesinde, eşiyle pandemi döneminden itibaren cinsel konularda sorunlar yaşadıklarını, eşinin olay günü kendisine hayatında başka birisi olduğunu söyleyerek, "Sen erkek misin, erkeklik görevini yapıyor musun?" dediğini ileri sürdü.

Kerim Coşkun, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

"BIÇAĞINI ÇIKARIP TECAVÜZ EDİYOR"



Yonca Kazan Coşkun ise Ankara'da yakınlarının katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi. Yonca Kazan Coşkun'un kardeşi Özge Kazan (22), "Katil zanlısı olay günü binanın kapısı içeriden çıkan bir kişi tarafından açılınca içeriye giriyor. Burada yangın merdiveninde saklanıyor. Ablam onu engellediği için çocuğunun telefonundan 'Anne ben çok hastayım, beni okuldan alır mısın' diye yazıyor.

Ablam da 'Oğlum ben hastayım, gelemem' diye mesaj atıyor. Daha sonra eşini arıyor, eşi 'işteyim gidemem' diyor. Ablam hazırlanıp çıkmak üzereyken katil onu içeriye atıyor. İçeriye girdikten sonra bıçağını çıkarıp tecavüz ediyor. Ablam bu olay gerçekleştikten sonra banyoya saklanıp kapıyı kilitliyor.