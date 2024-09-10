Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2024 Öğretmenler Günü tarihi

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Şimdi ise 2024 Öğretmenler Günü tarihi merak konusu oldu. Yüzbinlerce öğrenci ve öğrenci velisi bu özel günün tarihini merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2024 Öğretmenler Günü tarihi

Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. 2024-2025 eğitim döneminde Öğretmenler Günü'nün ne zaman, hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Her yıl Kasım ayında kutlanan bu özel gün için geri sayım başladı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANIR?

’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

BU YIL ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım Pazar gününe denk geliyor.

Öne Çıkan Video

İstismar suçu 8 yılda ikiye katladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Binali Yıldırım, Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi

Binali Yıldırım, Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişiye hapis cezası

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişiye hapis cezası

1 TL indirim için öldürülen baba ve kız son yolculuğuna uğurlandı

1 TL indirim için öldürülen baba ve kız son yolculuğuna uğurlandı

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı: Kaza anında video çektiği ortaya çıktı

Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı: Kaza anında video çektiği ortaya çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...