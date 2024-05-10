Öğretmenler bugün iş bıraktı

Son dakika haberi! İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor.

Bugün ise öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.



Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, eyleme katılım oldukça yüksek.

Ankara'da öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde, İstanbul'da ise Beyazıt Meydanı'nda eylemler var.

Saat 11'de binlerce öğretmenler MEB önünde buluşup TBMM'ye yürüdüler. "Şiddete dur" diyen öğretmenler şiddete karşı sloganlar attı.



7 sendikadan pek çok öğretmenlerin buluştuğu eylemde güvenlik açığına ve tedbirlere dikkat çekildi.