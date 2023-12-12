Ogün Samast ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast’ın cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon’da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Samast’ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazılı dilekçeyle başvurarak adının değişmesini talep ettiği öğrenildi.

Ogün Samast ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu
Hrant Dink’in katili Ogün Samast’a yurt dışına çıkış yasağı

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’a yurt dışına çıkış yasağı

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suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

TRABZON'DAN SEGBİS'LE DURUŞMA KATILDI

Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti.

Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

Ogün Samast ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu - 1

İSİM DEĞİŞİMİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast’ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Son davada tutuksuz yargılanan Samast’ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazılı dilekçeyle başvurarak adının değişmesini talep ettiği öğrenildi.

Samast’ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

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