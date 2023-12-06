Hrant Dink’in katili Ogün Samast’a yurt dışına çıkış yasağı

İFADESİ ALINMADI

Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.



Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Samast’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.