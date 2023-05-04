OHAL ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Deprem bölgesinde OHAL ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde 3 aylık süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Mayıs ayında sona ermesi beklenen OHAL kararıyla ilgili, AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama geldi. Peki, OHAL ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?



OHAL NE ZAMAN BİTİYOR?



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, son açıklamasında "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" dedi.



Buna göre; Deprem bölgesinde OHAL kararının 9 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.



OHAL NEDİR?



Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.



Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.