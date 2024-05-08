"Geç geldiniz" deyip sağlık çalışanlarına kürekle saldırmıştı: Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık çalışanlarına "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırıp ambulansa zarar veren, bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden olan Yılmaz Aksoy tutuklandı.

"Geç geldiniz" deyip sağlık çalışanlarına kürekle saldırmıştı: Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Nisan günü Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Aksoy (66) gece evde kalp krizi geçirince oğlu Yılmaz Aksoy (34) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ambulans gelene kadar babasının öldüğünü söyleyen Aksoy, gelen sağlık ekiplerine saldırdı.

Ekipler ambulansa sığınınca Aksoy, kürekle ambulansın camlarını kırdı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile korkudan düşük riskiyle, bir başka sağlık çalışını da gözüne cam parçası geldiği için hastaneye kaldırıldı.

Vefat eden Mehmet Aksoy, gündüz Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sağlık çalışanlarına saldıran Yılmaz Aksoy, babasının cenazesine katıldıktan sonra polise teslim oldu.

İfadesinde pişman olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarından özür dilediğini söyleyen Aksoy, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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