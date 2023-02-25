Okan Tüysüz: İki deprem Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi

Niğde depreNiğde deprem açısından şanslı illerimizden biri. Aletsel dönemde (1900 yılı sonrası) yaşanan en büyük deprem 2020 Bor depremi o da 5.1 büyüklüğünde. Buna karşılık il merkezi oldukça zayıf bir zemin üzerinde yer alıyor. İli tehdit eden iki önemli fay var: pic.twitter.com/HHfmXhQh90

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Tüysüz, Niğde'nin 2020 yılında da 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:



"Yine aynı noktaya karşılık geliyor. Burası Tuz Gölü fay sistemi dediğimiz 200 kilometrelik fay sisteminin güney ucunda. Endişe edilecek bir depremin öncüsü olmasını düşünmüyorum.

"BİNLERCE YILDIR SUSKUN"

Binlerce yıldır suskun olan bir fay var. Bazı faylar 1000-10 bin yıl gibi aralıklarla deprem üretiyor. 5 çok küçük bir deprem değil. Çevre illerde hissedilmesi doğal. 4 ve 4,5 büyüklüğünde depremler olabilir. Daha büyük olacağını sanmıyorum.



Bazı köy evlerinde duvar yıkılmalarına yol açabilecek bir deprem, daha büyük değil. Niğde oldukça zayıf bir zeminde. Yapıların bu zemine göre inşa edilmesi çok önemli."

