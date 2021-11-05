Okul bahçesi önünde akıma kapılarak öldü

Manisa'da okul bahçesinin önündeki aydınlatma direğine dokunan ortaokul öğrencisi akıma kapılarak öldü. Aydınlatma direğinin kaçak olduğu belirlendi.

Haberler - DHA 05.11.2021 - 16:21

Okul bahçesi önünde akıma kapılarak öldü

'da kaçak aydınlatma direğine tutunan 13 yaşındaki çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde önceki gün arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı.

Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu. akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, aydınlama direğinin kaçak olduğu belirtildi. Okul yönetimi direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi.

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