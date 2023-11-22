Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynayan müdür için memurluktan ihraç istemi

Afyonkarahisar’da bir ortaokulda gurbetçiler tarafından satılan alınan 8 bilgisayarın okul müdürü tarafından satıldığı iddia edildi.



İddiaya göre, okul müdürü M.A. bu satıştan elde ettiği 4 bin 500 euro ile internet üzerinden kumar oynadı.



M.A.’nın olayın ortaya çıkmasının ardından izin alarak memleketine gittiği öne sürüldü.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.



Başlatılan inceleme tamamlandı.

Müfettişler, okul müdür M.A.’nın memuriyetten atılmasını istedi.



Okul müdürü M.A. hakkındaki kararı İl Milli Eğitim Müdürlüğü verecek.