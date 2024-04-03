Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlayıp sürükletti

Gaziantep'te bir kişinin öldürdüğü köpeği at arabası arkasına bağlayıp sürüklettiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınlaması üzerine inceleme başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede görüntülerdeki kişinin Mehmet H. olduğu belirlendi.



"GÖTÜRÜP İLÇE DIŞINA ATIN"

Gözaltına alınan Mehmet H.’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler büyük tepki toparken, görüntülerde öldürdüğü köpeği at arabası arkasına ip ile bağlayıp sürüklettiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca Mehmet H.'nin "Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli’ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur." dediği duyuldu.

