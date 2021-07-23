Ölen corona virüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi.

Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde yaşayan ve korona virüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın'ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.