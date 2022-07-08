Ölümlere rağmen vazgeçmedi: Sahte içki şüphelisi imalathanede yakalandı

İstanbul'da oto yıkamacıya düzenlenen baskında 1.3 ton sahte alkol ele geçirildi.

İzmir'de geçen yıl çok sayıda kişinin ölümüden sorumlu tutulan şüpheli yaklaşık 1 yıldır polis tarafından aranıyordu.



Kayıt dışı adreslerde sahte alkol üretimine devam ettiği belirlenen şüphelinin izine Başakşehir'de rastlandı.

Bir oto yıkamacıyı sahte alkol imalathanesine çeviren şüpheli polis baskınıyla yakalandı.

19 AYRI SUÇ

İmalathanede yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin “kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “cezaevinden firar etme”, “kredi kartı dolandırıcılığı” ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” gibi 19 ayrı suçtan işlem göreceği belirtildi.

