Ömer Çelik: İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Parti Sözcüsü Çelik, "Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır." dedi.

Akşener'in saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yaptığını söyleyen Çelik, "Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz." mesajını paylaştı.

