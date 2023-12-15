Ömer Çelik’ten İsrail’e Cenin tepkisi: İsrail terörü, Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’daki Cenin kentinde, bir camiyi işgal etmesine tepki gösterdi.



“İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor.” diyen Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Cenin Mülteci Kampı’na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.” ifadelerini kullandı.



Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıların, insanlık dışı eylemler olduğunu dile getiren Çelik, “Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır.” dedi.

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