İsrail Cenin'den çekildi: Geride 12 ölü ve ağır bir yıkım kaldı
İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.
İsrail ordusunun 12 Aralık gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3'üncü günün akşamında sona erdi.
İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar bugün ikindi saatlerinde yoğun biçimde sis bombası atarak kamptan çekilmeye başladı.