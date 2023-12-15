İsrail Cenin'den çekildi: Geride 12 ölü ve ağır bir yıkım kaldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girmiş; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası söylemişti. Bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.



Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekmişti.